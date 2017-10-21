В Марий Эл найден мёртвым кировский депутат

Кировский депутат и его товарищ скончались в Марий Эл. Два друга поехали на рыбалку и не вернулись.

Валентин Анкудинов, депутат Кировской Госдумы, поехал на рыбалку со своим знакомым в республику Марий Эл.

Два товарища решили переночевать в палатке. Вероятнее всего, чтобы не замёрзнуть, мужчины решили обогреваться с помощью газового редуктора, который был присоединён к баллону. Но по не понятным причинам в системе пошёл сбой и Валентин с товарищем отравились газом.

Кировский депутат умер на 60-м году жизни, а о его знакомом ничего не известно.