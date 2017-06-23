В Краснодаре 4-летний мальчик сбежал от бабушки и поехал в аэропорт на троллейбусе

В Краснодаре 4-летний ребенок сбежал от своей бабушки, сел в троллейбус и самостоятельно добрался в аэропорт. Там малыша нашли сотрудники полиции и передали родственникам.

Как стало известно, во вторник, 10 апреля, 4-летний мальчик вместе с бабушкой отправился в парк на прогулку, а потом, когда время подошло ехать домой, пошел на троллейбусную остановку около "Солнечного острова". Бабушка усадила внука на лавочку и попросила подождать ее, пока она словит маршрутное такси, однако ребенок ослушался и забрался в подъехавший троллейбус.

"Путешественник" самостоятельно доехал до аэропорта, вышел, а в здании наткнулся на полицейских. Стражам порядка ребенок рассказал о своем путешествии, отметив, что ему всего лишь 4 года и он потерялся. Правоохранителям удалось разыскать родственников ребенка и вернуть маленького "туриста" домой в целости и сохранности.