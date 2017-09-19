В Испании на берег выбросило кашалота с 29 кг пластика внутри‍

В Испании на берег выбросило тушу десятиметрового кашалота с 29 кг пластика внутри‍. Как сообщили сотрудники Природного парка Мурсии на своей странице в Twitter, животное погибло из-за огромного количества пакетов, веревок, сеток и даже канистры в желудке.

В социальной сети Twitter появилось сообщение сотрудников Природного парка города Мурсия, который находится в Испании. Оказалось, что на один из ее берегов вынесло тяжелую тушу кашалота. Местные специалисты решили разобраться, что стало причиной его гибели и произвели вскрытие. Они рассказывают, что нашли в желудке морского животного огромное количество пластиковых отходов. Взвесив их, оказалось, что их общий вес достигал 29 кг.

Сотрудники нацпарка обратились к городским властям с просьбой проинформировать жителей о том, какие ужасные последствия вызывает их неправильная утилизация пластика. В результате началась кампания по информированию, насколько серьезно складывается ситуация уже сейчас, а также в ходе нее разглашались выводы специалистов, насколько загрязненным будет океан к 2050 году. Так, согласно одному из исследований, к этому времени, если ничего не изменить, пластика в нем будет больше, чем рыбы.