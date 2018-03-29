Житель Самары перевозбудился и чуть не изнасиловал женщину в секс-шопе

Житель Самары перевозбудился и чуть не изнасиловал 35-летнюю женщину в секс-шопе. Инцидент произошел 2 апреля примерно в шесть часов вчера в здании, находящемся на проспекте Металлургов.

Сотрудники главного управления МВД по Самарской области сообщают о случае, в ходе которого в одном из секс-шопов административного центра было совершено нападение на 35-летнюю женщину. Согласно данным, которые они передают, инцидент спровоцировал 52-летний мужчина, который ранее уже был судим за грабеж.

Согласно показаниям пострадавшей в полицию, 2 апреля она сама пришла в магазин секс-игрушек, находящийся в Кировском районе города. Когда рядом не было сотрудников магазина, на нее набросился мужчина и стал ее домогаться. Женщине удалось защититься от перевозбудившегося незнакомца, после чего она написала заявление в полицию. После проверок обстоятельств случившегося сотрудники МВД возбудили уголовное дело и задержали подозреваемого.