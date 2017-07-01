В Ульяновске не стали судить отчима-педофила‍, который изнасиловал восьмилетнюю падчерицу. В прошлом году осенью его привезли из Подмосковья для расследования, однако позже дело закрыли.

СМИ сообщают о случае, в ходе которого суд отказался рассматривать дело гражданина России, который изнасиловал свою восьмилетнюю падчерицу. Аргументируя решение, в учреждении отметили, что со времени совершения преступление прошло слишком много лет. 40-летний мужчина был доставлен в Ульяновск из Московской области, однако позже его отпустили.

Как стало известно, в конце 80-х годов обвиняемый в педофилии познакомился с молодой женщиной, у которой была малолетняя дочь. Они стали жить вместе, и в этой время у них появился общий сын. Однажды в 1995 году отец отправил мальчика погулять на улицу, а сам совершил насильственные действия сексуального характера над падчерицей. Тогда она никому ничего не рассказала, а через год мужчина повторил преступление, после чего девочка убежала к соседям и призналась.

Мать девочки сводила ее к врачу, который подтвердил - изнасилование было. Она собиралась идти в полицию, однако оказалось, что ее сожитель сбежал. Он уехал в Таджикистан и оставался там много лет. В Подмосковье он вернулся три года назад.