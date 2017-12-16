В Петербурге пьяный водитель с невероятной силой забросил внедорожник на крышу легковушки

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина устроил погром на автопарковке. Каким-то невероятным способом мужчине в одиночку удалось забросить внедорожник на крышу легковушки.

Как рассказали пострадавшие, пьяный водитель приехал на автостоянку и разозлился из-за того, что не смог найти себе парковочное место. Он начал кататься в разные стороны, а затем с невероятной силой ударил своим авто внедорожник Renault Duster, который взлетел на крышу легковушки "Лады Калины".

По некоторым данным, в общей сложности от действий дебошира пострадали около 10 машин. Очевидцы также сообщили о том, что когда приехала полиция, пьяный водитель без лишних разговоров сдался органам власти.

В настоящий момент в обстоятельствах произошедшего будут разбираться компетентные органы.