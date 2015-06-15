На Сахалине во время мощного взрыва цистерны скончался сварщик

На Сахалине во время сварочных работ в районе Северного порта Корсакова произошел мощный взрыв цистерны. Отмечается, что во время взрыва находящихся рядом людей разбросало в стороны, один мужчина погиб на месте.

Как стало известно, в среду, 11 апреля, трое сварщиков проводили работу около двух цистерн в районе Северного порта Корсакова. В какой-то момент одна из цистерн взрывается и работающих рядом мужчин ударной волной разбрасывает в разные стороны. В результате произошедшего один из сварщиков, который отлетел на несколько метров, погиб на месте, информация о пострадавших в настоящий момент не сообщается.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за вспыхнувших паров топлива. Данный инцидент попал на видео, в настоящее время ведется проверка по факту ЧП.