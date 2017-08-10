«Хатико»: в метро Петербурга потерявшаяся собаки хаски ищет хозяина

11 апреля в метро Петербурга пассажиры заметили собаку породы хаски. Пес без хозяина вошел в вагон на станции «Гражданский проспект» и выбежал на «Академической», в Сети ищут владельца потерявшейся собаки.

В социальной сети «ВКонтакте», в местном сообществе Петербурга, появилось сообщение о том, что в метро потерялась собака. Очевидцы заметили, как по подземке бегает пес породы хаски.

По словам пассажиров петербургской подземки, собака вошла в вагон на станции «Гражданский проспект», на станции «Академическая» она вышла из поезда и продолжила бегать по метро. Очевидцы уверяют, что собака ищет хозяина и она встревожена. Пользователи Сети просят всех неравнодушных подключиться к поиску хозяина и вернуть собаку владельцу.

Многие пользователи тронулись историей потерявшейся собаки и высказали готовность приютить пса, пока его хозяин не найдется. Очевидцы делятся, что им очень жаль собаку и они надеются, что история с питомцем не закончится так трагично, как закончился фильм «Хатико», где несчастный пес так и не дождался своего хозяина.