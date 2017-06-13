В Новосибирске лже-заводчица продавала несуществующих щенков

Жительница Новосибирска в интернете продавала несуществующих щенков, заманивая покупателей низкими ценами. Теперь лже-заводчица отправится в колонию за мошенничество.

Как стало известно, в полицию обратилась жительница Железногорска, которая рассказала о том, что в интернете нашла женщину, торгующую щенками шпицев по довольно привлекательным ценам. Они списались, договорились о покупке, выбрали понравившегося щенка и покупательнице перевела заводчице 15 тысяч рублей. Позднее покупательница не получила своего щенка, а заводчица и вовсе перестала выходить на связь.

Правоохранителям удалось быстро разыскать мошенницу, ей оказалась 42-летняя жительница Новосибирска, ранее судимая за аналогичное преступление. Тогда она получила условную судимость, однако ее это не остановило. На допросе она во всем призналась и рассказала, что никаких щенков не разводила, а фотографии шпицев брала в интернете.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, теперь лже-заводчица может получить реальный срок.