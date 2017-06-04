В Башкирии задержали пьяного водителя маршрутного такси. 42-летний мужчина, житель города Белорецка, прошел тест, и прибор по выявлению алкоголя показал 0,356 мг на литр выдыхаемого воздуха.

Сотрудники Главного управления ГИБДД по Республике Башкирия сообщают о случае, в ходе которого был задержан водитель маршрутного такси. Согласно информации, которую они предоставляют, мужчина находился за рулем в нетрезвом состоянии. О нарушении стало известно после того, как его остановили для проверки документов на улице Попова.

Хотя в документах по автомобилю не нашлось изъяна, сотрудник полиции почувствовал запах алкоголя, исходящий от водителя. Он вызвал на место происшествия своих коллег из ДПС, а также МВД. Вместе они предложили водителю пройти тест на выявление алкоголя. Результат показал превышенное содержание алкоголя в дыхании, что стало поводом для обложения водителя маршрутного такси штрафом.