В "Востоке" не могли ответить о цели полета вертолета‍, разбившегося в Хабаровске

Авиакомпания "Восток" не смогла предоставить внятных данных на вопросы о том, кто арендовал разбившийся вертолет Ми-8 в Хабаровске, а также с какой целью совершался полет.

Виктор Куц, который занимает в авиакомпании "Восток" должность начальника производственно-диспетчерской службы, согласился дать интервью для отечественных жерналистов, чтобы пролить свет на некоторые вопросы, связанные с крушением вертолета Ми-8. Он рассказал, что информация о том, что вертолет арендовал Центр медицины катастроф, которую сейчас так назойливо навязывает пресса, скорее всего, неверна. Официальных данных по этому поводу еще нет, поэтому что-то утверждать, считает Куц, бессмысленно.

Ранее СМИ сообщали о том, что 11 апреля в 11:30 (4:30 по московскому времени) в службу МЧС по Хабаровскому краю поступило сообщение о том, что на одном из пустырей неудачно совершил посадку вертолет Ми-8. Местные жители, которые стали очевидцами происходящего, утверждают, что из-за тумана вертолет зацепил лопостями вышку, что и стало причиной происшествия. По предварительным данны, на борту находились шестеро человек.