Украинский депутат избил и посадил на цепь наемного рабочего за непослушание

Сотрудники полиции Украины задержали депутата, который жестоко избил и посадил на цепь своего наемного работника за непослушание. Отмечается, что инцидент произошел в селе Покровское, которое находится под Мариуполем, пострадавший мужчина приехал на заработки из Донбасса.

Как стало известно, владелица одного из гаражей услышала дикие крики из соседнего и тут же вызвала сотрудников полиции. Правоохранители вскрыли гараж и обнаружили там 32-летнего мужчину, который был избит и связан цепью, в рот ему вставили кляп. Когда его освободили, пострадавший рассказал, что таким образом с ним обошелся сельский депутат, у которого он работал на СТО. По словам мужчины, он отказался красить очередную машину и тогда депутат набросился на него, начал избивать, а затем затащил в гараж и связал руки и ноги цепью, а в рот вставил кляп, чтобы работник не смог позвать на помощь.

Правоохранителям уже удалось задержать подозреваемого в нападении на работника депутата, он выдвинул свою версию произошедшего. По его словам, граждане сами попросили депутата успокоить своего сотрудника, так как он был пьян и ему не оставалось иного выбора, кроме как запереть его в гараже.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, теперь сельскому депутату грозит до 3 лет лишения свободы.