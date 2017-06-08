В Ростове по улице не спеша прогуливался бородатый голый мужчина

В Ростове на улице Нансена местные жители днем во вторник, 10 апреля, с удивлением обнаружили голого бородатого мужчину. Тот не спеша прогуливался вдоль тротуара, а затем присел отдохнуть около бордюра, не цепляя прохожих.

В социальных сетях в настоящий момент во всю обсуждают бородатого "голыша", который неспешно прогуливался по улице Нансена и грел свое обнаженное тело под теплым весенним солнышком. Мужчина вовсе не реагировал на прохожих и не пытался никого зацепить, а потом и вовсе скромно отошел в сторонку и присел отдохнуть около бордюра.

Удивленные прохожие вызвали ему скорую помощь, прибывшие медики спрятали причинное место бородатого мужчины в простынь и увезли в больницу. Пользователи социальных сетей разделились на два лагеря, один из которых с юмором отнесся к произошедшему, а другой - с агрессией.

Многие начали шутить о том, что нудисты почувствовали приближение весны и начали загорать на солнышке, другие же их веселого настроя не разделяли. Они написали о том, что голый мужчина вероятнее всего находился под воздействием наркотических веществ и запросто мог броситься под колеса проезжающего автомобиля, за что пришлось бы отвечать водителю.

Другой мужчина злобно заметил, что таким людям не место в обществе, ведь его могли увидеть маленькие девочки, возвращающиеся со школы, что точно бы не принесло пользы их психике.