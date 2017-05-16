Венеция в Волгограде: паводок загнал собак на крыши, а мужчин сделал гондольерами

9 апреля в Волгограде был пик паводка, жители Елани сильно пострадали от прибывшей воды, дома и дворы людей оказались затоплены. В Сети появилось видео, на котором Волгоград показан в качестве Венеции, где по улицам плавают гондольеры, а сторожевые псы сторожат крыши сараев.

Паводок сильно навредил жителям Елани. Вода затопила не только улицы, но и дома с хозпостройками. Однако, некоторые жители сохраняют оптимизм и находят во всем происходящем каплю веселья.

Местное СМИ опубликовало ролик, на котором мужчина плывет по улицам Елани на надувной лодке. Вместо машин или велосипедов жителям ничего не остается, как передвигаться на лодках, превратившись в венецианских гондольеров. В кадр попали дворы, в которых люди привязали необходимые им предметы, чтобы те не унесла вода.

Особое внимание привлекла овчарка, которая, по-видимому, спокойно отнеслась к паводку и забралась на крышу сарая. Собака стоит на постройке и активно осматривает происходящее вокруг. Пользователи уже шутят, что в Елани собаки охраняют не дворы, а крыши.

На самом деле, паводок принес жителям много ущерба. Когда вода сойдет, жители столкнутся с массой проблем и будут решать, как им справиться с последствиями паводка. Известно, что максимальная сумма, которую могут получить пострадавшие от паводка, не превышает 50 000 рублей. Этого, утверждают местные СМИ, не хватит, чтобы покрыть всего ущерба.