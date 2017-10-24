В Вологде парень погиб от удара током по вине владельца сауны

В Вологде 26-летний парень скончался в бане от удара током по вине владельца бани. Отмечается, что 51-летний владелец сауны проигнорировал проверку безопасности проводки, что повлекло за собой печальные последствия.

Как стало известно, в прошлом году 51-летний житель Вологды взял в аренду нежилое помещение, в котором открыл спортзал, а в нем разместил баню и сауну, отапливающихся электрической каменкой. В один из дней он просто проигнорировал проверку безопасности проводки, решив, что у него все в порядке, однако своими опрометчивыми действиями навлек беду.

Так, 26-летний парень после занятий в спортзале решил сходить в сауну, однако оттуда уже не вышел. Как только он зашел в сауну, его тут же убило ударом тока. Как позднее удалось выяснить, электрическая каменка была в неисправном состоянии, так как в ней был поврежден нагревательный элемент, а также отсутствовало заземление прибора.

В настоящий момент суд занимается рассмотрением данного дела. Правонарушение, допущенное владельцем сауны, может грозить ему штрафом до 300 тысяч рублей или лишением свободы на срок до двух лет.