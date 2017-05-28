В Томской области женщина выжила после падения с 9-го этажа

В городе Стрежевой Томской области 29-летняя женщина выпала с балкона 9 этажа и осталась жива. Сейчас она находится в тяжелом состоянии, ее падение с большой высоты произошло на глазах ее родственников.

Как сообщается, 7 апреля в городе Стрежевой местная жительница, находясь в своей квартире, выпала с балкона 9-го этажа. Все это случилось на глазах ее родственников. От падения женщина получила серьезные травмы, но осталась жива. Ее доставили в больницу, где сейчас она продолжает находиться.

Врачи сообщили, что на данный момент состояние упавшей с 9-го этажа женщины оценивается как тяжелое. В пресс-службе регионального ГСУ СК РФ сообщили, что по факту случившегося происшествия уже инициированы проверки. После того, как следователи установят все обстоятельства инцидента они примут процессуальное решение. Детали и подробности случившегося происшествия пока что не уточняются.