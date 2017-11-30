В Астрахани мужчина вместо секса с многодетной матерью получил удар ножом

В Астрахани мужчина захотел заняться сексом со своей возлюбленной, однако вместо ожидаемой ласки получил удар ножом в грудь. Отмечается, что инцидент произошел еще в прошлом году, однако расследовать его начали только сейчас.

Как стало известно, в тот злополучный день мужчина вместе с сожительницей праздновали день рождения ее двухлетней дочери, которая на момент празднования находилась в детском доме. Это вовсе не смущало ее мать, которая распивала спиртные напитки, несмотря на то, что помимо находящейся в детском доме девочки, у нее еще было трое детей.

Когда празднование закончилось и все изрядно напились, женщина отправилась спать, а к ней присоединился ее сожитель. Мужчина тут же стал намекать возлюбленной на секс, однако она оттолкнула его и продолжила спать. Жаркий любовник не унимался, тогда женщина попросила спящую рядом подругу передать ей нож. Когда сожитель в очередной раз начал приставать, она развернулась и всадила нож ему прямо в грудь.

После этого женщина вызвала скорую помощь и потерпевшего госпитализировали, а мать четверых детей отправилась в полицию. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, теперь женщине придется провести 2 года в колонии общего режима.