В Самарской области парень на почве ревности изрезал шею своей девушки

В Самарской области житель села Севрюкаево на почве ревности изрезал ножом шею своей возлюбленной. После совершения преступления он сам вызвал скорую и дождался полицию, а также полностью признал свою вину.

Как стало известно, 24-летний житель села Севрюкаево вместе со своей девушкой в компании друзей распивали алкогольные напитки. Изрядно напившись, молодой человек вдруг ощутил приливы ревности и набросился на свою девушку с обвинениями в измене. Он схватил нож и начал наносить удары возлюбленной в области шеи, а затем, словно опомнившись и увидев, что он совершил, сразу же вызвал скорую.

Прибывшие на место происшествия медики тут же передали сведения о произошедшем в полицию и госпитализировали пострадавшую. Ее ревнивый молодой человек спокойно дождался прибытия сотрудников полиции и во всем сознался, после чего его арестовали. Как удалось выяснить следователям, 24-летний парень уже был ранее судим за аналогичное преступление.

Возбуждено уголовное дело, в связи с чем молодой человек может отправиться в колонию на 2 года.