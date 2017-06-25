В Ивановской области парень попросил закурить, а получил разрыв печени

В городе Пучеж Ивановской области 26-летний парень попросил у мужчины закурить, однако в результате получил разрыв печени. Отмечается, что о произошедшем полиции рассказали медики больницы, в которую поступил пострадавший.

В ходе следствия правоохранителям удалось установить, что поздним вечером 26-летний молодой человек возвращался из гостей и остановил незнакомому ему мужчину. Он попросил у прохожего закурить, однако получил отказ, в результате чего между ними завязалась драка. 28-летний прохожий в ходе потасовки ударил парня ногой в живот и у него произошел разрыв печени.

Следствию удалось установить, что нанесший удар мужчина уже был ранее судим, он сам пришел в отделение полиции, сознался во всем и оформил явку с повинной. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело и ведется расследование, о состоянии здоровья потерпевшего ничего не сообщается.