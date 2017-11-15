Подростка, изрезавшего младшего брата в Воронежской области, отправили в психдиспансер‍

В Воронежской области подростка, изрезавшего младшего брата, отправили в психдиспансер‍. Ранее СМИ сообщали, что 16-летний мальчик напал с ножом на своего восьмилетнего брата, а после выстрелил себе в шею из пневматического оружия.

Отечественные СМИ передают новые подробности о деле подростка, который изрезал младшего брата в городе Осторожск. Согласно информации, которую они указывают, инцидент произошел, когда их родителей не было дома. Когда же они вернулись, то увидели, что их дети лежат рядом в луже крови. Они сообщили о случившемся в полицию, а также вызвали скорую помощь.

Вначале полиция решила, что произошло нападение извне, однако выяснилось, что квартира, в которой находились дети, была заперта изнутри. После того, как мальчики пришли в сознание в больнице, оба они подтвердили, что это старший брат произвел нападение. Между тем, подросток указал, что сделать это ему "приказали голоса". Так как его ранения оказались не слишком серьезными, он уже отправлен в психдиспансер‍.