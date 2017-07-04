В Петербурге полураздетая неадекватная девушка в подъезде кричала об изнасиловании

В Санкт-Петербурге поздним вечером в понедельник, 9 апреля, в одном из подъездов домов на Сиреневом бульваре прохожие обнаружили неадекватную полураздетую девушку, которая кричала об изнасиловании. Прибывшие на вызов медики не нашли на ее теле следов насилия.

Как стало известно, вечером 9 апреля жительница одного из домов по Сиреневому бульвару услышала в подъезде крики и вышла посмотреть, что происходит. Там на ступеньках сидела 23-летняя девушка, которая была полураздета и она постоянно кричала о том, что подверглась изнасилованию. Она не могла адекватно объяснить, что с ней произошло, только кричала о насилии, потому женщина вызвала полицию и скорую помощь.

Прибывшие на место происшествия медики не зафиксировали на теле потерпевшей следов изнасилования, однако она находилась в подавленном состоянии, потому ее забрали в больницу. По факту произошедшего ведется расследование, устанавливаются все обстоятельства случившегося.