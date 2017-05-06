В Севастополе пенсионерка украла у школьника сумку с двумя телефонами. По факту случившегося возбудили уголовное дело, 64-летняя женщина задержана с поличным.

Сотрудники Главного управления МВД по Севастополю сообщают о случае, в ходе которого пенсионерка украла у школьника личную сумку. Согласно информации, которую они передают, впоследствие она была задержана и признала свою вину. В полицию о случившемся заявил 36-летняя женщина, которая приходится пострадавшему матерью.

Так, по просьбе женщины были проверены видеозаписи с камер наблюдения, которые и подтвердили хищение. На них было запечатлено, как школьник сидит на городской скамейке, после чего уходит, забыв о сумке. Пенсионерка, которая проходила рядом, заметила это, подобрала ее и быстро ушла с места преступления.

Женщину удалось идентифицировать, после чего она была задержана. Школьнику вернули его сумку вместе с двумя телефонами и деньгами, а обвиняемой теперь грозит тюремное заключение сроком до двух лет.