Опознание тел погибших в трагедии с Ан-148 отодвинули из-за пожара в ТЦ "Зимняя вишня"

Экспертизу тел погибших во время катастрофы с АН-148 "Саратовских авиалиний" в феврале 2018 года отодвинули на неопределенный срок из-за пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. Родственникам погибших объяснили, что сейчас важнее опознать тех, кто погиб в Кемерово, а не в Подмосковье.

Как рассказала мать погибшей девушки во время авиакатастрофы, она уже практически два месяца не может похоронить свою дочь, так как фрагменты тел еще не были опознаны до конца. Экспертиза длится уже более 50 дней, а теперь ее и вовсе приостановили на неопределенный срок в связи с пожаром в Кемерово.

Женщина отметила, что она прекрасно понимает то, что в ТЦ "Зимняя вишня" погибли дети, однако и у них скончались родственники, которых они не могут похоронить. Она уверена, что если произойдет еще одна трагедия, то экспертиза жертв февральской катастрофы вообще уйдет на третий план, и тогда они смогут похоронить своих близких только через год.

Женщина рассказала о том, что в настоящий момент им предлагают хоронить своих близких по мере опознавания останков, то есть несколько раз.

По словам матери погибшей девушки, в первые дни после авиакатастрофы им обещали опознать тела в максимально короткие сроки, однако уже прошло примерно 50 дней и до сих пор экспертиза не окончена. Женщина опасается, что в связи с кемеровской трагедией, тела своих близких они получат только через полгода, а то и вовсе спустя год.