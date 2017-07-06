Во Львове украинцы подрались из-за песен «Ласкового мая»

Во Львове местные жители устроили драку из-за российской поп-музыки. Поводом для ссоры в кафе украинского города стали песни группы «Ласковый май».

Как сообщает один из учредителей молодежной организации Радко Мокрик в своем Facebook-аккаунте, во Львове случилась потасовка из-за российской музыки. В одном из кафе города Радко Мокрик и его товарищи высказали свое недовольство по поводу того, что в заведении играют песни группы «Ласковый май».

Посетители кафе бурно обсуждали свое недовольство и покинули здание. Однако, следом за ними вышли два киевлянина, который также находились в кафе. Они поинтересовались, что стало причиной такой бурной реакции и недовольства.

Мокрик заявил, что он не доволен тем, что в украинских заведениях играет российская «попса». После этого он получил удар по лицу. В результате началась драка, на происшествие приехали полицейские. Мокрик написал заявление, его обидчиков увезли в отделение. Сейчас украинец возмущен сложившейся ситуацией и уверен, что фанаты российской «попсы» не получат серьезного наказания.