Украинская порноактриса снялась в БДСМ-фильме и обвинила режиссера в изнасиловании

Украинская порноактриса Никки Бенц, настоящее имя которой Алла Мончак, подала в суд на студию Brazzers и обвинила режиссера Тони Т в изнасиловании. Как собщается во вторник, 10 апреля, это произошло после того, как она снялась в БДСМ-фильме.

Как рассказала порноактриса в своем иске, во время съемок фильма ее били по лицу, голове и груди, в связи с чем вызвали кровотечение. Кроме того, в рот ей вливали воду, чтобы создать эффект того, что она захлебывается. По словам Бенц, сразу же после съемок Тони Т принудил ее сказать в интервью, что ей все очень понравилось и она дальше продолжит сниматься в его работах, иначе он угрожал не отдать гонорар.

Актриса рассказала, что всех вышеперечисленных сцен в сценарии не было, а также то, что во время съемок несколько раз просила остановиться, однако ее никто не слушал. Теперь же Бенц подала иск в суд на порнорежиссера Тони Т и актера, который вместе с ней снимался, с требованием взыскать с них 5 миллионов долларов.

В Brazzers рассказали о том, что на съемках вполне могли присутствовать нарушения, потому они разорвали сотрудничество с режиссером и отказались покупать данный фильм.