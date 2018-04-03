СМИ: из больницы Юлию Скрипаль эвакуировали в «безопасное место»

Британские СМИ сообщили, что Юлию Скрипаль все-таки выписали из больницы. Дочь экс-полковника ГРУ перевезли в «безопасное место», заявляют источники.

Не так давно появилась информация о том, что Юлия Скрипаль в скором времени покинет стены больницы, где врачи спасали ее жизнь после отравления. По данным из источников, еще в понедельник ее должны были выпустить из медицинского учреждения, но эта информация не получила официальных подтверждений.

Теперь же, СМИ из Великобритании сообщают, что Юлию Скрипаль действительно выписали из больницы. Дочь экс-полковника ГРУ Скрипаля, по данным из источника, перевезли в место, которое считается «безопасным».

10 апреля ожидается, что врачи, лечивший Юлия Скрипаль, выступят с официальным заявлением. У телеканала BBC появились данные о том, что ее выписали еще 9 апреля и сейчас она находится «в безопасности». Детали и подробности пока что не уточняются. Состояние Сергея Скрипаля остается стабильным.