В Ростовской области отметивший Пасху мужчина утонул в ручье по колено

В Ростовской области празднование пасхи закончилось для 29-летнего мужчины гибелью. 7 апреля в слободе Александровка Тарасовского района местный житель шел после застолья домой и утонул в ручье, глубина которого едва достигает колена ноги.

Как сообщается, вечером 7 апреля мужчина и его товарищи отмечали праздник Пасхи. После застолья он отправился к себе домой, его путь пролегал через неглубокий ручей, который можно пройти, намочив ноги лишь по колено. Однако, по дороге через ручей мужчина упал лицом в воду и не смог подняться. В результате, местный житель утонул.

Его труп уже утром нашел пастух. По данным, погибший мужчина проходил в одном из дел в качестве подозреваемого. Он был условно осужден и совершил нарушение правил административного надзора. За это, по данным их местных изданий, мужчина мог получить уже не условный, а реальный срок. Детали и подробности происшествия уточняются.