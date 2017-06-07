МЧС вновь проверят место крушения Ан-148 после сообщений об обнаруженных там останках

Сотрудники МЧС в очередной раз отправятся на место крушения самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" для того, чтобы проверить, на самом ли деле на территории до сих пор разбросаны останки тел и личные вещи погибших. О том, что территория крушения была плохо зачищена сотрудниками МЧС, сообщила родственница одной из погибших при катастрофе.

Как стало известно, 9 апреля девушка, у которой в авиакатастрофе погибла мать, сообщила о том, что на территории крушения сошел снег и вновь стали видны человеческие останки, которые в прошлый раз не собрали сотрудники МЧС. Она отметила, что там сих пор разбросаны крошечные останки человеческих тел, личные вещи погибших и обломки самолета.

По ее словам, она без труда смогла проникнуть на территорию, ведь она ничем не огорожена и никто не следит за местом крушения, любой желающий может попасть туда. Женщина отметила, что со стороны властей довольно жестоко позволять родственникам погибших вновь переживать катастрофу 11 февраля, никто не спешит завершать работы по уборке территории.

В связи с сообщением родственницы погибшей, на место происшествия вновь отправились сотрудники МЧС, а к ним присоединился губернатор Оренбургской области. Юрий Берг впервые побывал на месте крушения Ан-148.

Стоит отметить, что на месте крушения Ан-148 в настоящий момент работает более 100 человек, все, что удается найти сотрудникам МЧС, собирается в пакеты. Будет проверена территория и около импровизированного мемориала в чистом поле, куда люди до сих приносят венки, цветы и игрушки.

Напомним, авиакатастрофа с Ан-148 произошла в Подмосковье 11 февраля 2018 года. Тогда самолет упал сразу же после нескольких минут после взлета, в трагедии погибли 65 пассажиров и 6 членов экипажа.