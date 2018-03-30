СМИ: Юлию Скрипаль выписывают из больницы

Издание Sky News, ссылаясь на инсайдерские данные, сообщило, что Юлия Скрипаль выписывается из больницы. По информации, дочь экс-полковника ГРУ Скрипаля должна была покинуть больницу в понедельник.

Как сообщают СМИ, отравленная дочь Скрипаля могла быть выписана из больницы 9 апреля. Источники заявили, что Юлию Скрипаль выписывают из медицинского учреждения.

Однако, подтверждений тому, что Юлию Скрипаль выписали из больницы, пока не предоставляется. Сейчас СМИ ждут официальных комментариев от врачей, лечивших дочь экс-полковника ГРУ Скрипаля.

Как сообщалось ранее, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись отравлению в Солсбери 4 марта. Они впали в кому, врачи и эксперты заявили, что их могли отравить ядовитым газом. Власти Британии обвинили в отравлении Скрипалей Россию. После этого Юлия Скрипаль пришла в себя. Состояние ее отца стабилизировалось. Эксперт-токсиколог заявил, что Скрипалей могла спасти сыворотка-антидот, которая помогла их организмам выжить и справиться с последствиями отравления ядовитым газом.