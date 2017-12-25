В Хабаровском крае живодеры убили и изуродовали более 20 собак

В Хабаровском крае в Комсомольске-на-Амуре местные жители нашли трупы более 20 собак. Мертвые тела собак, лежащие на березу озера Мылки, были разделаны или изуродованы, зоозащитники предполагают, что животных могли убить для использования их мяса в пищу для людей.

Как сообщается, на берегу озера Мылки местные жители нашли трупы собак. Мертвые тела животных были обезображены. По словам очевидцев страшного зрелища, среди мертвых собак были не только бездомные животные, на некоторых из них нашли ошейники, а две собаки похожи на хаски.

Зоозащитники обратились за помощью к полиции. Сейчас полицейские уже ведут проверки и устанавливают, кто причастен к массовому убийству собак. По данным от зоозащитников, трупы собак, будто бы разделали для приготовления.

Некоторые считают, что животных убили для того, чтобы приготовить их мясо и подать в заведениях, где подаются блюда с собачатиной. Детали и подробности происшествия уточняются. Сейчас волонтеры ищут возможных хозяев мертвых животных, чтобы установить, когда и кем они были похищены. В пресс-службе УМВД РФ по Комсомольску-на-Амуре сообщили, что проверки будут длится до 16 апреля.