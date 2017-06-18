В США неизвестные расстреляли кортеж боксера Флойда Майвезера

9 апреля неизвестные злоумышленники расстреляли автомобильный кортеж знаменитого боксера Флойда Майвезера в США. Об этом пишет издание TMZ со ссылкой на источники в полиции.

Автомобили команды спортсмена попали под обстрел в городе Атланта во время поездки из развлекательного заведения в гостиницу. Местные полицейские сообщают, что сам Флойд Майвезер остался невредимым. Однако есть информация, что огнестрельные травмы получил один из телохранителей. Его госпитализировали с ранением в ногу.

Правоохранители предполагают, что Флойд Майвезер мог находиться в салоне одной из атакованных машин, но избежал пуль. Они отмечают, что нападение выглядит спланированным и не похоже на случайную перестрелку.

За свою карьеру боец не потерпел ни единого поражения. В 2015 году он вышел победителем из своей 49-й схватки - в бою с американцем Андре Берто ему присудили победу по очкам. Тогда он сохранил за собой чемпионство в мировых организациях WBC и WBA (Super) в рейтинге полусреднего веса. Однако летом прошлого года Флойд Майуэзер решился на 50-й бой и победил по боксерским правилам ирландца Конора Макгрегора, который тогда являлся чемпионом мира по версии UFC.