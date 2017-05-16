В Астраханской области пожилой эксгибиционист показывал гениталии первоклассницам

В Ахтубинске Астраханской области пожилой мужчина показывал в парке свои гениталии двум несовершеннолетним школьницам. Правоохранителям удалось задержать эксгибициониста, однако он не признает своей вины.

Как стало известно, две первоклассницы решили прогуляться в парке, как вдруг дорогу им загородил пожилой мужчина в плаще. Он посмотрел на девочек, а затем распахнул перед ними верхнюю одежду, обнажив свои гениталии. Перепуганные девочки бросились бежать и опомнились уже только около своего дома. О произошедшем они рассказали родителям, которые и отправились в полицию.

Там взрослые написали заявление, а девочки назвали приметы эксгибициониста. По словам первоклассниц, мужчина сильно заикался, а также был одет в темный плащ и вязанную шапку. По составленному фотороботу правоохранителям удалось задержать подозреваемого в растлении малолетних, однако он отказывается признавать свою вину.

По факту произошедшего ведется расследование, правоохранители опрашивают возможных свидетелей инцидента.