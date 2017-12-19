В Нарьян-Маре трое молодых людей впали в кому после скоростного распития алкоголя

В Нарьян-Маре трое молодых посетителей ночного клуба впали в кому после конкурса на скоростное распитие алкогольных напитков. Так уведомила пресс-служба ГУ МВД по ЯНАО.

По информации полиции, инцидент произошел в ночь с 7 на 8 апреля. Одно из городских развлекательных заведений организовало конкурс. По правилам желающие должны были за минуту выпить 15 фирменных коктейлей по 50 миллилитров каждый, чтобы заработать право дальше пить за счет клуба. Пострадавшие справились с заданием и вскоре почувствовали острое недомогание.

Около трех часов ночи двух парней и девушку госпитализировали в реанимационное отделение окружной больницы. После выпитых 0,75 литра спиртного они были очень пьяны и находились без сознания. Со временем пациенты пришли в себя. В настоящее время сотрудники полиции ведут проверку и изъяли весь алкоголь у организаторов опасного конкурса.