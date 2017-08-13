В Кемеровской области восемь детей отравились хлором из басейна

9 апреля в городе Мыски Кемеровской области восемь детей пострадали от, предположительно, отравления хлором из бассейна. Так рассказали в пресс-службе регионального СУ СК.

По информации правоохранителей, в 17 часов по местному времени восемь человек возрастом 7-8 лет привезли в городскую больницу с жалобами на плохое самочувствие. Ребят экстренно привезли прямо с тренировки по плаванию. Медики выявили в всех пострадавших схожие симптомы и объявили предварительный диагноз: отравление хлором.

Следователи начали доследственную проверку в связи с инцидентом. Они устанавливают обстоятельства предположительного отравления. Выяснилось, что состояние большинства детей не тяжелое. Однако врачи могут госпитализировать троих детей для тщательного наблюдения.