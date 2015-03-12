В Самаре горит боулинг-центр около ТЦ "Звезда"

В Самаре в понедельник, 9 апреля, произошел крупный пожар в здании боулинг-центре около торгового центра "Звезда". Площадь пожара достигла около 200 квадратных метров, к его тушению уже приступили сотрудники пожарной службы.

Как стало известно, сегодня в Самаре загорелось здание боулинг-центра, которое находится неподалеку от ТЦ "Звезда". Отмечается, что данное здание было заперто на реконструкцию, потому внутри него не было людей. На место происшествия уже прибыли сотрудники пожарной службы и спасатели, начались попытки локализовать возгорание.

Причина, по которой загорелось здание боулинг-центра, в настоящий момент неизвестна. На месте ЧП работают 64 человека и 29 единиц техники, продолжают поступать новые машины.

Пока пожар локализовать не удалось, его площадь достигает 200 квадратных метров.