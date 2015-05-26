В Иркутске дедушка взял в заложники своих малолетних внуков из-за семейной ссоры

В Иркутске мужчина взял в заложники собственных несовершеннолетних внуков. ОМОН намеревался штурмовать квартиру и спасать детей, однако дедушка вскоре их сам отпустил и вышел к полиции.

Как стало известно, в понедельник, 9 апреля, в микрорайоне Ершовский Иркутска мужчина взял в заложники детей четырех и восьми лет. Сначала он отказывался сдаваться полиции и выпускать внуков, а также объяснять причину своего поступка, потому на место происшествие было принято решение вызвать ОМОН.

По предварительным данным, дедушка решил взять внуков в заложники из-за семейной ссоры, однако точная причина инцидента выясняется.

Как стало известно, сотрудники ОМОНа решили брать квартиру штурмом, однако все же дедушка передумал и отпустил детей, а сам вышел и сдался полиции.

Отмечается, что дети не пострадали, а удерживающий их в заложниках дедушка задержан. В настоящий момент по факту произошедшего ведется следствие, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.