В Башкирии парень отрубил голову отказавшей ему в сексе женщине

В Башкирии 28-летний мужчина отрубил голову 54-летней женщины из-за того, что она отказалась заниматься с ним сексом. Инцидент произошел накануне Пасхи, когда любовники распивали спиртные напитки.

Как стало известно, в субботу, 7 апреля, 28-летний молодой человек вместе с 54-летней женщиной распивал алкогольные напитки и ждали в гости еще одного товарища. Когда они изрядно выпили, парень предложил женщине заняться сексом, однако получил отказ. Это его разозлило и он принялся душить отказавшую ему женщину, а когда она уже перестала дышать, отрубил ей голову.

Отрубленную часть тела злоумышленник бросил в мусорный пакет и когда пришел товарищ, вручил ему и попросил вынести мусор. Тот без задней мысли выбросил пакет и вернулся в квартиру, где и заметил труп. Он сильно перепугался и сбежал, однако не забыл сообщить о произошедшем правоохранителям.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело, ведется дальнейшее расследование. Готовятся материалы для передачи дела в суд на рассмотрение.