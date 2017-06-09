Под Воронежем 12-мальчик едва не погиб после нападения ядовитой змеи

В Воронежской области ядовитая змея напала на 12-летнего мальчика. О произошедшем ребенок рассказал родителям только тогда, когда его руку раздуло.

Как стало известно, в пятницу, 6 апреля, 12-летний мальчик вместе с приятелем прогуливался по селу Лисок, когда внезапно заметил змеиное гнездо. Ребенок попытался вытащить гадюку, ухватив ее за хвост, однако ядовитая змея оказалась проворней и укусила его прямо за руку. Мальчик изначально не стал сообщать о произошедшем родителям, он обратился за помощью только тогда, когда руку раздуло и она начала сильно болеть.

Ребенка сразу же доставили в больницу и медики оказали ему первую помощь, в настоящий момент жизни мальчика ничего не угрожает.

Медики напомнили о том, что яд гадюки ни в коем случае нельзя отсасывать, конечность следует зафиксировать, положить на место укуса холод и сразу же обратиться за помощью в больницу.