В Тамбовской области 14-летний цыган сбежал из приюта с целью найти жену

Осенью 14-летний цыган сбежал из реабилитационного центра в Тамбовской области, чтобы найти себе жену. Об этом рассказали источники в правоохранительных органах региона.

30 октября прошлого года подросток без разрешения покинул учреждение в селе Большая Липовица неподалеку от Тамбова и с тех пор считался пропавшим. По факту исчезновения возбудили уголовное дело по пункту "в" второй части 105 статьи УК РФ. Этот пункт подразумевает, что полицейские подозревали похищение несовершеннолетнего.

Почти полгода молодому человеку удавалось скрываться от властей. Лишь весной его задержали в Жирновске Волгоградской области и вновь привезли в Тамбовскую. Во время допроса задержанные рассказал полицейским, что ушел из приюта по своей воле и всё это время жил вместе со своими родственниками-цыганами в разных населенных пунктах России. Он успел побывать в Архангельской, Ульяновской и Волгоградской областях. Свой поступок юноша аргументировал желанием жениться. Ведь в родной культурной среде многие его ровесники уже имеют жен и семьи. В связи с этим он решил также завести семью и начать самостоятельную жизнь вне стен центра.