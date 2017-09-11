В Свердловской области пьяная старушка напала на полицейского в Невьянском районе. Как уточняют в региональном Следственном комитете, местной жительнице уже предъявили обвинение в применении насилия в отношении представителя власти.

Стало известно о случае, в ходе которого нападению со стороны пьяной старушки подвергся полицейский из Свердловской области. Согласно данным, которые передают сотрудники Главного управления регионального Следственного комитета, инцидент произошел под вечер 18 марта текущего года.

В это время обвиняемая 51-летняя женщина находилась в местном полицейском отделении. Без предупреждения она набросилась на сотрудника и нанесла ему несколько ударов по телу. Пока неизвестно, по какой причине она это сделала, однако доступна информация, что в это время она находилась под алкогольным воздействием. В отношении обвиняемой ведется следствие, о мерах наказания для нее пока ничего не сообщают.