Теща обстреляла экс-вратаря сборной Украины из-за желания поздравить дочь с Пасхой

Экс-вратарь сборной Украины Александр Шовковский подвергся жестокому нападению со стороны бывшей тещи. Женщина не разрешала бывшему зятю видеться с дочерью и закидывала его камнями, а также открыла огонь.

Как стало известно, 8 апреля Шовковский приехал в дом бывшей жены для того, чтобы повидаться с дочерью и поздравить ее с Пасхой в заранее оговоренное время, однако ребенка в доме не оказалось. Вместо этого на футболиста стала нападать мама его бывшей жены, угрожая физической расправой и требуя, чтобы он покинул территорию частного владения.

Шовковский молча слушал угрозы тещи и не собирался уходить до тех пор, пока ему не отдадут дочь, что начало выводить женщину из себя. С балкона она стала кидать в голову футболисту камни, которые заранее заготовила, а затем и вовсе вышла с пистолетом и стала стрелять. Шовковский покинул территорию дома, однако с дочерью ему так и не удалось увидеться, он решил, что ребенка не было дома.

Все произошедшее попало на видео, что дальше Шовковский намерен делать в сложившейся ситуации футболист пока не сообщает.