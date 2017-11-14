Воспитанница детдома раздробила пенсионеру голову кувалдой из-за ревности

В Астраханской области 27-летняя воспитанница детского дома влюбилась в 63-летнего мужчину, у которого работала домработницей, и из ревности раздробила ему голову кувалдой. Отмечается, что инцидент произошел еще 23 марта.

Как стало известно, девушка приехала в Астраханскую область из Кирова на похороны мамы и решила остаться там жить. Так как у нее не было жилища, воспитанницу детдома приютил 63-летний бизнесмен, который один жил в большом доме. Со временем домработница начала испытывать чувства к своему работодателю, между ними завязались отношения и появилась интимная связь.

В какой-то момент молодая девушка стала ревновать пенсионера к сестре его бывшей жены и решила отомстить. Так как пенсионер не спешил жениться на девушке, она решила, что он не должен достаться никому. Взяв кувалду, она раздробила голову возлюбленному, а затем взяла его деньги и телефон, вызвала такси и уехала в другой город к подруге.

На следующий день она вернулась и рассказала полиции, что пенсионер сам отправил ее к подруге, так как у него должна была состояться важная встреча с партнерами, возможно, они его и убили. Тогда на крыше сарая правоохранители обнаружили ту самую кувалду с ее отпечатками пальцев и она во всем призналась.

Девушка отметила, что хотела замуж за пенсионера, а он начал крутить роман с другой женщиной, потому она его и убила. По факту произошедшего ведется следствие, возбуждено уголовное дело.