В Удмуртии мужчина ответит штрафом за раздавленную во сне дочь

22-летнему жителю Удмуртии из города Можга назначили судебный штраф после того, как он задавил во сне свою новорожденную дочь. Об этом 9 апреля уведомили в пресс-службе регионального следственного управления.

Правоохранители выяснили, что молодой человек проживает вместе с женой, её матерью и младенцем. Во время новогодних праздников произошел трагический инцидент - захмелевший мужчина свалился спать на диван и лег прямо на новорожденную. Под весом отца девочка задохнулась и умерла.

Следователи проверили обстоятельства смерти младенца и завели уголовное дело в связи с причинением смерти по неосторожности. Материалы рассмотрели в суде и назначили главе семейства штрафное взыскание в размере 7 тысяч рублей.