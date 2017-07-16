В Москве госпитализировали троих людей из-за нападения кошки

В Москве произошел странный инцидент, о котором стало известно журналистам из портала Mash. Дело в том, что троих людей медики вынуждены были госпитализировать из-за нападения домашней кошки.

Сообщается, что в российской столице в квартире на улице Дыбенко домашняя кошка буквально напала на своих хозяев. Из-за нападения домашнего любимца медикам пришлось госпитализировать сразу троих жителей квартиры, среди которых 40-летняя женщина, её 15-летний сын и 8-летняя дочка.

По словам медиков, все члены семьи получили глубокие рваные раны головы, лица, рук и ног. На данный момент о причинах такой внезапной агрессии домашней кошки не сообщается.