8 апреля в Ленинградской области водитель "Яндекс. Такси" на Пасху ограбил и избил пассажира. После этого 36-летний житель города Пушкин, который стал жертвой нападения, подал заявление в полицию, где рассказал о случившемся.

Сотрудники Главного управления МВД по Ленинградской области сообщают о случае, в ходе которого водитель "Яндекс. Такси" ограбил и избил пассажира. Согласно данным, которые они передают, инцидент зафиксирован 8 апреля 2018 года, на Пасху. Так, когда на часах было около двух ночи, житель города Пушкин сделал заказ на "Яндекс. Такси". По его адресу прибыла иномарка Hyundai Solaris. Вначале ее водитель последовал просьбе клиента и поехал в указанную сторону, однако позже остановил транспорт, вытащил из него пассажира и забрал у него все ценные вещи и деньги. Потом он избил его по туловищу и лицу и, заметив золотой крестик на ее шее, сорвал. После этого он скрылся на автомобиле.

Примечательно, что за последние несколько дней это не первый случай, когда жители Ленинградской области жалуются на факты преступления со стороны сотрудников "Яндекс. Такси". Ранее СМИ сообщали о случае, который произошел в Кировском районе города. Несколько дней назад там водитель фирмы заставил пассажирку расплатиться за проезд "натурой" и изнасиловал.