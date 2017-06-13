В Петербурге мать с сожителем изнасиловали первоклассника

В Санкт-Петербурге мужчина и женщина совершили насильственные действия в отношении 7-летнего мальчика. Как сообщает следствие, женщина приходится матерью первокласснику, а изнасиловавший его мужчина - сожителем матери мальчика.

Как стало известно, 38-летняя жительница Петербурга вместе с 35-летним сожителем привлекли ее 7-летнего сына к своим любовным игрищам и изнасиловали мальчика. Инцидент произошел на улице Адмирала Черокова, где мальчик проживал вместе с мамой.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемых в педофилии, с какой целью они насиловали ребенка не сообщается. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ведется выяснение всех обстоятельств произошедшего. Теперь мужчина и женщина могут оказаться в тюрьме на долгое время за изнасилование несовершеннолетнего мальчика.