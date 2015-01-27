Оренбуржца с психическим расстройством лишили водительских прав

У жителя Оренбурга, страдающего психическим расстройством, отняли водительские права через суд. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Горожанин с 2016 года числится в реестре психоневрологического диспансера из-за своего недуга. Поводом для этого послужили социально-опасные действия, которые мужчина совершал в невменяемом состоянии. Несмотря на подобный диагноз, оренбуржцу в январе текущего года было выдано удостоверение водителя.

Прокуратура обратила внимание на опасные перспективы участия психически нездорового человека в дорожном движении. Чтобы избежать возможных последствий, правоохранители обратились в суд с требованием лишить человека права управления транспортным средством в принудительном порядке. Судья рассмотрел предоставленные материалы и обязал подсудимого в скором времени сдать удостоверение в ближайшее отделение ГИБДД. Прокуроры также составили представление главе Оренбургской психиатрической клиники, сотрудник которой подписал человеку с отклонениями справку о пригодности к вождению.