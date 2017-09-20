На Ямале школьница жестоко избила сверстницу и попала на видео

На Ямале ученица школы в Лабытнангах с жестокостью избила свою сверстницу и попала в поле зрения правоохранителей. Очевидцы сняли драку на видео и опубликовали в соцсети "ВКонтакте".

Ситуацию прокомментировали в региональном СУ СК. Городские следователи ведут проверку обстоятельств. Они выяснили, что потасовка неподалеку от школы состоялась 4 апреля после уроков. 14-летняя девушка-подросток на глазах у множества зрителей пинала соперницу ногами, дергала за волосы и применяла прочие меры физической расправы. Кто-то из свидетелей записал происходящее на камеру мобильного телефона и выложил в социальную сеть. На ролике было слышно, как собравшиеся школьники подбадривают агрессора и призывают её активнее бить жертву. Например: "дать леща".

Вскоре мать пострадавшей обратилась с заявлением в полицию. Избитой девочке предстоит прости медицинское освидетельствование. Пока она лечится амбулаторно. Видео из "ВКонтакте" было удалено, однако под записью осталось множество комментариев пользователей. Следственный комитет также выяснил, что устроивший драку подросток 19 марта перевелась в учебное заведение из другой школы. В настоящее время в ситуации разбирается инспекция по делам несовершеннолетних. Детский омбудсмен Данил Трубицын отправился в город с целью лично проконтролировать разбирательство. Дирекция школы также намерена провести беседы с учениками.