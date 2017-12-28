В Хабаровске‍ кредитные мошенники украли у банков 600 тысяч рублей

В Хабаровске‍ кредитные мошенники украли у банков около 600 тысяч рублей. Сумма была собрана тремя злоумышленниками после работы над тремя аферами. Дело 32-летней местной жительницы и ее двух помощников скоро будет передано в суд.

Сотрудники Главного управления МВД по Хабаровскому краю сообщают о случае, в ходе которого были задержаны трое серьезных кредитных мошенников. Согласно данным, которые они передают, эти люди украли у банков более 600 тысяч рублей. Они использовали довольно простую схему, чтобы заработать нечестным путем, и она пришлась им полезной на какое-то время, однако была разоблачена правоохранителями.

Мошенники искали людей, которым был нужен кредит, но которые не могли его получить. Причины могли скрываться в плохом кредитном прошлом, отсутствии официальной работы или прописки. Действуя сообща, женщина, а также ее 24-летний и 39-летний напарники предоставляли им фальшивые документы, с помощью которых людям удавалось взять средства в банках. Часть средств они отдавали мошенникам. В отношении них возбуждено уголовное дело, сейчас его материалы переданы в суд.