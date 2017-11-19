В Кунгуре подросток упал на провода и угодил в больницу

7 апреля подросток из города Кунгур Пермской области оказался на электрических проводах. Об этом Кургурская группа спасения написала в своей группе "ВКонтакте".

Около 16 часов диспетчерская передала на пульт городской службы спасения звонок о молодом человеке, попавшем в беду на улице Гайдара. По неизвестной причине юноша 13-14 лет повис на проводах и нуждался в спасении.

Вскоре к месту происшествия прибыли спасатели ГОР 4. Однако их помощь не понадобилась. Пострадавшего уже загрузила в машину бригада "скорой помощи". Подростка увезли в Кунгурскую больницу и госпитализировали.